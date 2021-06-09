ГД приняла закон о запрете россиянам участвовать в работе иностранных нежелательных неправительственных организаций

Госдума приняла в окончательном чтении закон, по которому гражданам России и российским юридическим лицам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.

По этому закону денежные переводы в Россию из ряда стран с 1 октября попадут под контроль Росфинмониторинга, вне зависимости от суммы перевода.