Госдума приняла в окончательном чтении закон, по которому гражданам России и российским юридическим лицам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.
По этому закону денежные переводы в Россию из ряда стран с 1 октября попадут под контроль Росфинмониторинга, вне зависимости от суммы перевода.
ГД приняла закон о запрете россиянам участвовать в работе иностранных нежелательных неправительственных организаций
Госдума приняла в окончательном чтении закон, по которому гражданам России и российским юридическим лицам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.