Суд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры о признании экстремистскими организаций, связанных с Навальным

Мосгорсуд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. Об этом заявили адвокаты структур, связанных с Навальным. Они ожидают, что уже сегодня суд огласит решение по иску прокуратуры.

