Жириновский: ЛДПР не поддержала ни один закон, ограничивающий допуск граждан к выборам

ЛДПР не поддержала ни один закон, ограничивающий допуск граждан к выборам. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Ни один закон, который как-то ущемляет демократию, свободы и не допускает кого-то к выборам, мы не поддержали, а вы это чего-то не замечаете. То, что этот закон может быть повернут против нас – мы это тоже знаем, мы и хотим, чтобы этот закон и любой закон не был использован для ущемления прав наших граждан, в том числе ЛДПР, мы же сами бываем жертвами. Наших депутатов, кандидатов в депутаты, активистов трамбуют, тормозят, приводят в участки, запрещают что-то. Мы сами постоянно испытываем какие-то ущемления, но мы не хотим, чтобы страна разрушалась, все равно нужно стараться, все-таки есть демократия, есть несколько партий», — сказал он.

На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, запрещающий участие в выборах людям, причастным к деятельности организаций, признанных властями экстремистским. Новый закон коснется тех, кто, по мнению властей, выражал поддержку организациям за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской. По мнению авторов, поддержка экстремистских организаций может выражаться в виде высказываний, пожертвований, консультативной или иной помощи.