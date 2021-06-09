Жириновский: ЛДПР прикладывает все усилия для поддержки экс-губернатора Хабаровского края Фургала

ЛДПР прикладывает все усилия для поддержки экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы все, что можно делаем, обращались к Генеральному прокурору, в Федеральную службу исполнения наказаний, в министерство юстиции, поднимали вопрос Государственной Думе – везде. [Навещать] не разрешают, не дают. Запрещать не могут, но неверная ссылка делается, что якобы по закону следователь должен давать разрешение, хотя мы в двух законах специально написали: «депутаты посещают любых лиц, находящихся в СИЗО, в тюрьмах, в колониях беспрепятственно и без получения какого-либо особого разрешения». Это момент, когда идет неправильное толкование», — сказал он.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали в июле прошлого года, его обвиняют в заказе убийств почти двадцатилетней давности нескольких бизнесменов в регионе. После этого жители края несколько месяцев выходили на регулярные массовые акции протеста в поддержку своего губернатора.