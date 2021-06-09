Сервисы аренды электросамокатов приостанавливают работу в Санкт-Петербурге

Этим утром жители города столкнулись с проблемой при попытке найти свободное транспортное средство.

Популярный сервис Whoosh убрал самокаты с улиц на неопределенный срок. В сообщении, которое сегодня получили пользователи, компания пообещала возобновить работу при первой же возможности, не называя сроков. Официально причины не уточняются, однако, как пишет интернет-издание «Фонтанка», некоторые петербуржцы получили объяснение, что это связано с подготовкой города к матчам чемпионата Европы по футболу. Свои самокаты убрали и другие сервисы. Один из них — «Молния» — туманно пояснил, что вернет их, как только решится ситуация, о которой его пользователи «наверняка знают из СМИ».

Вчера было принято решение ограничить скорость самокатов на главных туристических улицах Петербурга до 10 км/ч. Как отмечает «Фонтанка», непростой разговор чиновников и силовиков с представителями сервисов прошел на фоне расследования уголовного дела о небезопасных услугах – по нему в компании Whoosh прошли обыски.

В этом сезоне в Петербурге регистрируют в десятки раз больше случаев наездов самокатчиков на пешеходов. Решением проблемы в городе, на улицах которого более 12 тысяч самокатов, занимается специальная рабочая группа.