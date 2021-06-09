Минувшей ночью в Санкт-Петербурге был задержан популярный YouTube-блогер Юрий Хованский. В отношении него возбудили угловное дело по части 2 статьи 205.2 «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «публичное оправдание терроризма».

Судя по всему, речь идет о песне в исполнении Хованского, размещенной на YouTube. В ней Хованский оправдывает террористический акт в «Норд Осте», убийство детей и говорит, что хотел бы взрывов в метро. На YouTube у Хованского почти четыре с половиной миллиона подписчиков. С июня 2019 года он является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

