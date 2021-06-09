Мосгорсуд рассматривает иск прокуратуры с требованием признать организации, связанные с Навальным, экстремистскими

Мосгорсуд сегодня рассматривает иск столичной прокуратуры с требованием признать организации, связанные с Алексеем Навальным, экстремистскими. Заседание проходит в закрытом режиме. Решение по ФБК будет озвучено сегодня, сообщает телеграм-канал «Команда 29». ФБК признан российскими властями иностранным агентом.