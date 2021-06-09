Мосгорсуд рассматривает иск прокуратуры с требованием признать организации, связанные с Навальным, экстремистскими

Мосгорсуд сегодня рассматривает иск столичной прокуратуры с требованием признать организации, связанные с Алексеем Навальным, экстремистскими. Заседание проходит в закрытом режиме. Решение по ФБК будет озвучено сегодня, сообщает телеграм-канал «Команда 29». ФБК признан российскими властями иностранным агентом.
Самое обсуждаемое
Пытки в прямом эфире — культурные практики времен заката Пока Лукашенко у власти, Протасевича не отпустят. Как и Навального – пока у власти Путин. Но и убивать его Лукашенко невыгодно. А если не убьют, он выйдет – он моложе бывшего президента Беларуси. Главное, чего стоит ему желать – это не сойти с ума…
Популярное за неделю
4 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…