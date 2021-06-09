Пресс-секретарь Whoosh: Кикшеринги выступают за придание самокатам статуса ТС и ответственность за столкновения

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МОСКВА. 9 июня. Кикшеринги выступают за придание самокатам статуса транспортного средства и введения ответственности за столкновения с пешеходами. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Каймолик.

«Сейчас это два пешехода, и это неправильно, потому что это не два пешехода. Эта та вещь, которую нужно урегулировать и кикшеринги только «за». Здесь есть страховка, отслеживание и персданные того, кто этим самокатом управлял. Кикшеринг может за нарушение правил сервиса штрафовать человека, мы можем его заблокировать, но законодательно это действительно серая зона. Появление определенного статуса у самоката и каких-то последствий от нарушений действительно необходимо», — сказала она.

Пресс-секретарь Whoosh отметила, что на всех самокатах сервиса стоит ограничение по скорости до 25 км/ч, движение в зонах с большим количеством пешеходов дополнительно ограничивается до 15 км/ч.

Ю.Камойлик также добавила, что в офис Whoosh в Санкт-Петербурге приходил с обысками Следственный комитет.

«К нам действительно приходили в Санкт-Петерурге. В Петербурге мы работали третий год, сейчас ситуация немножко изменилась, мы находимся в диалоге с администрацией города, мы надеемся, что это приведет к тому, что самокаты будут вновь полноценным транспортом в Петербурге, люди будут ехать на них, отказываясь от автомобиля», — подчеркнула она.

Накануне силовики обыскали офис компании по прокату электросамокатов Whoosh в Петербурге. По версии СК, руководство компании Whoosh «из корыстных побуждений» предоставило самокаты двоим молодым людям, которые наехали на пешехода на Невском проспекте и избили его. Подозреваемых задержали. Спустя некоторое время еще один мужчина на самокате сбил женщину. Также от столкновения с самокатчиками пострадало несколько детей. Следователи изъяли из офиса компании Whoosh предметы и документы, представляющие интерес для уголовного дела. По делу об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности обыски прошли на прошлой неделе также в четырех других подобных сервисах. Руководителям фирмы грозит до двух лет лишения свободы.