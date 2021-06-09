В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Радио Говорит Москва уточняет, что Хованский исполнил песню, в которой оправдывал теракт в Норд-Осте, призывал к убийству детей и взрывам в метро.

Издание «База» отмечает, что минувшей ночью у Хованского прошли обыски, после чего его увезли в отдел. Хованскому 31 год, он ведет в YouTubе видеоблог с 4,4 миллионами подписчиков.

