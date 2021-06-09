Индия возвращает России арендованную атомную подводную лодку из-за аварии на борту

На борту лодки, которая в индийских военно-морских силах носила название Чакра, взорвался баллон с кислородом. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на свои источники в военно-промышленном комплексе. В результате серьезно пострадали обе обшивки судна, а также гидроаккустическое и навигационное оборудование. Индийские инженеры провели первичный ремонт, который позволил лодке своим ходом в надводном положении отправится во Владивосток. В России эта субмарина носила название К-152 Нерпа. Она была заложена в начале 90-х, но затем из-за недостатка средств проект заморозили и возобновили когда поступил индийский заказ, однако во время испытаний произошло срабатывание системы аварийного пожаротушения, которое сопровождалось выбросом фреона. В результате аварии погибли 20 человек. Последствия устранили, а лодку передали Индии. За несколько месяцев до окончания срока аренды она возвращается в Россию.

В Сингапуре субмарину встретил отряд кораблей российских ВМС, который сопроводит ее во Владивосток.