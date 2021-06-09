Американское математическое общество просит обсудить уголовное дело против Азата Мифтахова на встрече Байдена и Путина

Американское математическое общество обратилось к Администрации президента США Джо Байдена с просьбой обсудить уголовное дело против российского студента Азата Мифтахова на встрече с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Члены Американского математического общества в своем обращении к Госдепартаменту США напоминают о том, что большая часть обвинений против студента мехмата МГУ Азата Мифтахова, которого обвинили в нападении на офис Единой России, основывалась на показаниях «секретного» свидетеля, который умер за несколько месяцев до суда и, таким образом, не мог быть подвергнут перекрестному допросу со стороны защиты. При этом, отмечается в обращении, недавнее решение ЕСПЧ по делу из Турции гласило, что такие «секретные» показания, особенно на процессах над политическими диссидентами, не могут использоваться в качестве основания для обвинительного приговора. Тем не менее, в январе суд признал Мифтахова виновным в хулиганстве и приговорив его шести годам лишения свободы. Общество Мемориал (российские власти считают организацию иностранным агентом) признало Азата Мифтахова политическим заключенным. Члены американского математического общества просят включить дело Мифтахов в повестку переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве — Азат Мифтахов служит символом надежды и стойкости для многих молодых людей и научного сообщества в России. Если удастся убедить российское правительство освободить его в качестве жеста доброй воли, это может послужить знаком того, что в отношениях между Россией и США возможен значительный прогресс, говорится в письме.

9 июня в московском суде состоится апелляционное рассмотрение дела Азата Мифтахова. А 16 июня, в день саммита Байдена и Путина, пройдет специальная международная конференция, посвященная делу российского студента.