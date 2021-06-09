Банкиры раскритиковали поправки, которые предписывают контролировать денежные переводы из-за границы

Эта инициатива появилась ко второму чтению законопроекта о противодействии нежелательным организациям.

Банки будут тратить на контроль в десятки, а то и сотни раз больше денег. Новые правила заставят их отслеживать все операции из-за рубежа практически в ручном режиме, для чего придется раздуть штат менеджеров в полтора раза. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на Национальный совет финансового рынка и Ассоциацию банков России. Крупные игроки обозначили свою позицию в письмах одному из авторов инициативы – главе думского комитета по безопасности Василию Пискареву. Кредитные организации недовольны и сроками, обозначенными в документе, они считают, что закончить все приготовления к 1 октября — нереально.

Поправки, о которых идет речь, на прошлой неделе появились в законопроекте о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами страны. Парламентарии предлагают внести изменения в основной антиотмывочный закон.

На сегодня в Госдуме запланировано принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении. Как рассказал «Эху Москвы» старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев, банки всю информацию о переводах, даже незначительных, будут в автоматическом режиме предоставлять Росфинмониторингу.

«Тот законопроект, который подготовлен к третьему чтению, предусматривает о том, что банки, собирая информацию о переводах, будут предоставлять их в автоматическом режиме Росфинмониторингу — это государственный орган, который осуществляет финансовую разведку в России. Соответственно, те люди, которые будут делать пожертвования в адрес некоммерческих организаций, они не могут быть спокойны, поскольку власти будут иметь всю информацию об их даже самых минимальных пожертвованиях, которые они будут делать в НКО», — сказал юрист.

По словам М.Оленичева, в настоящий момент операции, которые проводятся в адрес НКО, подлежат контролю только в том случае, если сумма операции составляет 100 тысяч рублей и более. «В том законопроекте, который будет рассматриваться, предел снимается, и фактически любая сумма, которая будет перечислена в адрес НКО она подлежит контролю», — отметил он. Пока неизвестно в какой редакции будет принят закон, отметил Максим Оленичев, но известно, что с 1 октября 2021 года эти поправки вступят в силу. «Этот законопроект направлен не на улучшение экономики, а осуществления контроля, потому что инициатором законопроекта стал комитет по безопасности, а не комитет по финансам и рынкам или экономики», — заключил он.