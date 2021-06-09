Апелляция на приговор бывшему аспиранту МГУ Мифтахову состоится сегодня в Мосгорсуде

Апелляция на приговор бывшему аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис партии «Единая Россия», по которому он получил 6 лет колонии, будет рассмотрена сегодня в Московском городском суде. Об этом рассказала в эфире «Эха Москвы» его адвокат Светлана Сидоркина.

«В Московском городском суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы, поданной защитой Азата Мифтахова на приговор Головинского районного суда Москвы. Я рассчитываю, что суд апелляционной инстанции при рассмотрении данного уголовного дела примет доводы защиты, даст им оценку. И тот размер наказания, который был установлен Азату Мифстахову, он будет изменен», — сказала адвокат.

Также С.Сидоркина отметила, что рассчитывает на поддержку общественности.

Рассмотрение состоится в здании Мосгорсуда в 15.00 часов.

Математик, выпускник МГУ Азат Мифтахов был приговорен к 6 годам колонии общего режима. По версии обвинения, он вместе с другими людьми разбил окно в одном из московских офисов «Единой России» в январе 2018 года.