Российские банкиры возражают против поправок к закону, которыми предусматривается контроль за переводами из-за рубежа

Российские банкиры возражают против поправок к закону, которыми предусматривается контроль за переводами денег из-за рубежа. Две организации, объединяющие игроков банковского рынка направили письма одному из авторов инициативы, главе думского Комитета по безопасности Василию Пискареву. По мнению банкиров, такой контроль труднореализуем и очень дорог.

Тем временем, принятие поправок в третьем окончательном чтении намечено на сегодня.

Согласно законопроекту, банки получат информацию о всех людях, которые перечисляют пожертвования на деятельность НКО. Сведения, о которых идёт речь, включают в себя полные имена и адреса проживания людей, переводивших деньги. Эти данные необходимо будет хранить в течение пяти лет после закрытия некоммерческой организации.

Помимо этого, в поправках говорится о необходимости контроля за банковскими операциями граждан и организаций, если средства на счёт поступают из страны, внесённой в особый список Росфинмониторинга. Как отмечает объединение юристов «Команда 29», о том, кто войдёт в этот реестр публично так и не объявят. Список стран будут знать только банки.

В пояснительно записке к законопроекту сказано, что он направлен на создание дополнительных мер по противодействию проникновения на территорию России нежелательных организаций и блокированию попыток их деструктивного влияния.

Законопроект разработала группа из восьми депутатов Госдумы. В нее входят представители всех парламентских партий.