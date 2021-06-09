Семья задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги опубликовала ее первые письма из СИЗО

Между тем, по словам ее матери, российский консул навестил девушку всего одни раз.

Оба письма, опубликованные русской службой BBC, были написаны матери Сапеги спустя неделю после приземления в Минске самолета Ryanair, которым Софья и ее друг, бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич возвращались из Афин в Вильнюс.

Девушка признается, что единственный страх, который ее терзает – это страх отстать. Вместо сдачи диссертации в начале июня, праздника и любви холодного шампанского — каша с утра, тренировка и чай с печеньем на ужин.

В изоляторе Сапега много читает и пишет дневник, на который раньше не хватало времени. Задержанная уже две недели не видела себя в зеркало, а время из-за отсутствия часов вынуждена определять по колокольному звону. Девушка не теряет оптимизма. Признается, что повышенное внимание к ее персоне даже немного льстит.

Мать Сапеги Анны Дудич сказала «Новой газете», что за две недели российский консул навестил арестантку всего один раз. При этом в МИД говорили, что получили разрешение на многократное посещение. Доступ адвоката также ограничен.

По данным BBC, Сапегу подозревают в организации беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании социальной вражды. Государственное телевидение Белоруссии ранее опубликоваоа кадры, где россиянка признается, что вела телеграм-канал, который публиковал личные данные силовиков и чиновников.