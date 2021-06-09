Президент Сальвадора направил в парламент закон о легализации биткоина

Согласно проекту, биткоин станет самодостаточным платежным средством, с его помощью можно будет оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. В качестве базовой валюты для обменных транзакций будет использоваться американский доллар.

В случае одобрения законопроекта парламентом, Сальвадор станет первой в мире страной, которая зафиксирует за биткоином статус законного платежного средства.