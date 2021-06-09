Российские банки возражают против одобренных Госдумой поправок о контроле за переводами денег из-за рубежа

Национальный совет финансового рынка и Ассоциация банков России направили письма одному из авторов инициативы, главе думского Комитета по безопасности Василию Пискареву, — сообщает РБК. По мнению банкиров, такой контроль трудно реализуем и очень дорог. Принятие поправок в третьем окончательном чтении намечено на сегодня.

