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08:35, 09 июня 2021

МВД России утвердило приказ о доставке нетрезвых граждан в вытрезвители при участии полиции

Согласно этому документу, планируется доставлять людей, находящихся с общественных местах и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Также приказ предусматривает, что в вытрезвитель можно доставить человека из его собственного дома. Документ публикует «Российская газета».



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