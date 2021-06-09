МВД России утвердило приказ о доставке нетрезвых граждан в вытрезвители при участии полиции

Согласно этому документу, планируется доставлять людей, находящихся с общественных местах и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Также приказ предусматривает, что в вытрезвитель можно доставить человека из его собственного дома. Документ публикует «Российская газета».

