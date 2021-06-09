Мосгорсуд сегодня рассмотрит дело о признании экстремистскими организаций, связанных с политиком Алексеем Навальным

Ранее к команде их защитников присоединился адвокат Илья Новиков. Он сказал, что сделал это, во-первых, из солидарности с коллегой Иваном Павловым, и, во-вторых, поскольку считает значительной деятельность Фонда борьбы с коррупцией: «ФБК сегодня самая важная организация в России. Важнее «Единой России», «Справедливой России» и всех остальных «россий», сколько их там есть, которые не настоящая Россия. И Иван Павлов – он важная фигура не только по тем делам, которые он ведёт, но и потому, что его избрали мишенью силовики в качестве адвоката, на которого давят. Иван сейчас ограничен, он находится под мерой пресечения. Он сейчас стоит и общается с вами, но над ним висит такой невидимый нависающий колпак, который создали, чтобы помешать ему работать. Поэтому солидарность с Иваном – это не простые какие-то слова, это важная штука. Я надеюсь, что другие коллеги понимают это также хорошо».

Фонд Борьбы с Коррупцией работает с 2010-ого года. Российские власти внесли его в реестр иностранных агентов в 2019-ом.

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков впервые столкнулся с подобным засекречиванием дела по обвинению ФБК и штабов Алексея Навального в экстремизме. Об этом он ранее сказал в эфире «Эха Москвы». В случае признания экстремистскими штабы Навального и ФБК будут ликвидированы, их имущество перейдет государству, пояснил Павел Чиков.