Франция с сегодняшнего дня начинает пускать иностранных туристов

Однако россияне пока не смогут воспользоваться этой возможностью.

Франция открывает границы, но пока не для всех. Требования к путешественникам зависят от того, какова эпидемеологическая ситуация в их стране. Так туристы из государств «зеленой зоны», где нет активного распространения коронавируса и не зафиксировано вызывающих беспокойство штаммов, могут въезжать в республику, если у них есть прививка, или предоставив отрицательный ПЦР-тест. Россия входит в «оранжевую зону» — это страны, где вирус распространяется активно, но в контролируемых масштабах. Из таких государств можно въезжать только привитым туристам. Причем вакцина должна быть одобрена европейским регулятором. Пока ни одна из российских вакцин не была признана Евросоюзом. В «Красную зону» — входят страны, где эпидемию не удалось взять под контроль и есть опасные штаммы. Для них самые строгие ограничения. С сегодняшнего дня во Франции также сдвигается комендантский час – он будет начинаться в 11 вечера. Кафе и рестораны откроются полностью, но с заполняемостью до 50%. Также теперь разрешены массовые мероприятия при условии, что число участников не будет превышать тысячи человек.

Франция занимает четвертое место в мире по количеству заболевших. Всего с начала эпидемии в стране заразились более 5,5 миллионов человек.