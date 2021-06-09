По меньшей мере три человека погибли при пожаре в областной больнице в Рязани

Причиной возгорания мог стать аппарат искусственной вентиляции легких.

О пожаре экстренным службам стало известно незадолго до 4 утра. Возгорание произошло в реанимации больницы имени Семашко, где находились пациенты с коронавирусом. При сравнительно небольшой площади пожара – около 15 метров квадратных – последствия выглядят весьма тяжелыми. Жертвами стали три человека. Они отравились угарным газом. Еще восемь пострадали. Среди них – две медсестры, одну из которых в состоянии средней тяжести должны перевезти на лечение в Москву.

Обе сотрудницы боролись с огнем до приезда МЧС. Сейчас пожар потушен. Как сообщают источники ТАСС, все системы противопожарной защиты сработали штатно. Официальных причин ЧП пока нет. Собеседник Интерфакса в профильных структурах говорит, что огонь возник из-за воспламенения проводки, которые не выдержала нагрузку от подключенных аппаратов ИВЛ. Возгорание самого аппарата и неисправность другого оборудования также рассматриваются следователями среди версий.



Губернатор Николай Любимов после происшествия поручил проверить все рязанские больницы. Родственникам погибших и пострадавших обещают выплатить компенсацию.