Россия выразила частичный протест против декларации, принятой на заседании генассамблеи ООН по борьбе с ВИЧ

В заявлении российского постпредства при ООН говорится, что Москва нацелена на борьбу с этой болезнью, но только с учетом собственных национальных подходов. Так, Россия заблокировала включение в итоговый текст декларации положений о необходимости сексуального просвещения в школах. В свою очередь, и России другие страны не дали внести пункты о том, что с ВИЧ нужно бороться пропагандой семейных ценностей.