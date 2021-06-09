Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск прокуратуры о признании экстремистскими организациями ФБК, штабов Навального

Мосгорсуд сегодня начнет рассматривать по существу иск прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, штабов Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан. Они уже признаны Минюстом иностранными агентами. Заседание пройдет в закрытом режиме – обвинение объясняет это тем, что в деле есть секретные материалы.

Если иск будет удовлетворен, всем участникам ФБК будут грозить многолетние тюремные сроки.