Американских миллиардеров Илона Маска и Джеффа Безоса уличили в уходе от налогов

В распоряжении ProPublica оказалась информация американской Налоговой службы, которая касается налогов самых богатых людей страны.

Выяснилось, что основатель Amazon и самый богатый человек в мире не оплатил федеральный подходный налог в 2007 и 2011 году. А основатель Tesla Илон Маск избежал этой выплаты в 2018 году. Бизнесмен Майкл Блумберг, инвестор Карл Айкан и финансист Джордж Сорос также не оплатили подоходный налог. Сорос, по данным издания, сумел избежать налога три года подряд.

В ProPublica уверены, что полученные данные опровергли миф о том, что налоговая система США справедлива. Оказалось, что миллиардеры могут, причем абсолютно законно, платить небольшие для их дохода суммы. В декабре прошлого года Илон Маск, чтобы сэкономить на уплате налогов, даже переезал из Калифорнии в Техас.