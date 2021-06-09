Президент США Джо Байден сегодня отправляется в свое первое турне по Европе в статусе хозяина Белого дома

Сначала они с супругой Джилл вылетят из Вашингтона на британскую авиабазу Милденхолл, где базируются в том числе американские военнослужащие. Затем посетят саммит Большой семерки в английском графстве Корнуолл. В конце саммита Байдена примет британская королева Елизавета II. Затем президент направится в Брюссель на саммит НАТО. А по его окончании – в Женеву, на встречу с российским президентом Владимиром Путиным 16 июня.
2021-06-09T07:32:42+03:00
2021-06-09T07:32:42+03:00
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07:32, 09 июня 2021
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