Президент США Джо Байден сегодня отправляется в свое первое турне по Европе в статусе хозяина Белого дома

Сначала они с супругой Джилл вылетят из Вашингтона на британскую авиабазу Милденхолл, где базируются в том числе американские военнослужащие. Затем посетят саммит Большой семерки в английском графстве Корнуолл. В конце саммита Байдена примет британская королева Елизавета II. Затем президент направится в Брюссель на саммит НАТО. А по его окончании – в Женеву, на встречу с российским президентом Владимиром Путиным 16 июня.