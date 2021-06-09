Причиной возгорания в реанимации ОКБ Рязани по предварительным данным, стала неисправность проводки или оборудования

Причиной возгорания в реанимации рязанской ОКБ им. Семашко, по предварительным данным, стала неисправность проводки или оборудования, очаг находился в одной из палат. Все системы пожаротушения сработали штатно. На место отправилась специальная группа МЧС.

Пожар произошел сегодня около 4 утра, по меньшей мере трое пациентов скончались от отравления угарным газом, еще 8 госпитализированы, в том числе медсестра, помогавшая эвакуировать людей. У нее ожоги 75 процентов тела.