Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор военному лидеру боснийских сербов Младичу

Председательствующая судья Приска Матимба Ньямбе из Замбии заявила, что суд отклонил апелляцию Младича.

Младича признали виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине.