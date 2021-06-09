Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор военному лидеру боснийских сербов Младичу

Председательствующая судья Приска Матимба Ньямбе из Замбии заявила, что суд отклонил апелляцию Младича.
Младича признали виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине.
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Председательствующая судья Приска Матимба Ньямбе из Замбии заявила, что суд отклонил апелляцию Младича.
Младича признали виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине.
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