ГД вернется к рассмотрению законопроекта, который ужесточает ответственность за деятельность нежелательных организаций

Разработчики документа предлагают ускорить процедуру наказания руководителей нежелательных НКО, не дожидаясь предупредительного административного дела. Санкция будет предусматривать лишение свободы на срок до 6 лет. Участников также ждет уголовное дело после первой административки.

Госдума вводит запрет на участие россиян в нежелательных организациях за рубежом. В пояснительной записке говорится, что при поддержке таких НКО за границей ведут тренинги о влиянии на выборы и организации несанкционированных протестов. Эти положения приведут к выдавливанию оппозиции за пределы страны под угрозой преследования, комментировали ранее инициативу соратники Михаила Ходорковского.

Нежелательной, в случае принятия документа, будет признаваться организация, которую уличили в связях с другой подобной структурой. Депутат Василий Пискарев из комиссии по иностранному вмешательству ко второму чтению предложил отслеживать все денежные переводы в Россию из закрытого списка стран.

На сайте Госдумы накануне появилось заключение к третьему чтению законопроекта, хотя документ еще не прошел второе. На это обратила внимание «Новая газета».