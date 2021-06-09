Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу на приговор математику Азату Мифтахову

Он получил шесть лет колонии по обвинениям в хулиганстве.

Азат Мифтахов неоднократно отрицал, что он участвовал в нападении на офис «Единой России», по обвинениям в котором его от правили в колонию. Математик отмечал, что никогда даже не обсуждал подобных планов. То же самое говорила и суждённая вместе с ним по этому делу и признавшая вину активистка Елена Горбань. Сегодня защита попробует доказать невиновность математика еще раз, теперь уже в апелляционной инстанции.

Головинский суд Москвы отправил Мифтахова в колонию, руководствуясь показаниями засекреченных свидетелей. Один из них утверждал, что был очевидцем нападения на офис партии в 2018-ом году, а математика опознал по бровям.

Ранее представители научного сообщества неоднократно вступались за Азата Мифтахова. Например, после того, как он под арестом совершил попытку самоубийства, открытое письмо с требованием справедливого суда подписали сотни специалистов из разных стран, в том числе известный американский лингвист Ноам Хомский.

Помимо этого, на прошлой неделе Американское математическое общество обратилось в Госдепартамент с просьбой поднять тему Азата Мифтахова на встрече президентов России и Соединённых Штатов. Она намечена на 16-ое июня. Адвокат математика Светлана Сидоркина надеется на то, что суд смягчит наказание ее подзащитному. Головинский суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии общего режима