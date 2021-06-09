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06:49, 09 июня 2021

И.о. премьер-министра Армении предложил президенту Азербайджан обменять своего сына на всех армянских военнопленных

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обменять своего сына Ашота на всех армянских военнопленных (сам юноша уже выразил свое согласие стать заложником ради такой цели). Ранее к этому шагу Пашиняна активно призывал экс-президент страны Серж Саргсян.
По данным армянского МИДа, после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе в азербайджанском плену остаются около 200 армянских военнослужащих. 


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