Тверской суд Москвы отклонил иск к депутату Госдумы Оксане Пушкиной из-за ее комментария о сериале «Чики»

Ранее Пушкина резко раскритиковала называющую себя «общественной уполномоченной» по правам семьи Ольгу Баранец, которая, в свою очередь, и обрушилась с критикой на сериал. По мнению Баранец, он пропагандирует гомосексуальности и феминизма. Пушкина обвинила Баранец в некомпентентности, та потребовала миллион рублей, но суд счел ее доводы необоснованными.