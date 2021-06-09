В Самаре суд обязал мэрию выплатить компенсацию активистам за отказ согласовать митинг

Такое решение вынес Ленинский районный суд по иску от трех членов организации «Коммунистический фронт большевиков». Каждому присудили по 10000 рублей компенсации морального вреда, пишет местное издание Idel.Реалии. При этом просили они по 675000 (или 7500 евро, стандартная сумма по похожим делам в Европейском суде по правам человека).

В ноябре 2019 года участники организации подали в мэрию уведомление о проведении митинга на площади Куйбышева 1 декабря. Власти не согласовали митинг, заявив, что площадка занята. Для митинга предложили аэродром ДОСААФ, который находится за чертой города.