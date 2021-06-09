Рубль ускорил повышение к доллару и евро на Московской бирже на фоне дорожающей нефти

Та за минувшие сутки подорожала еще на полтора процента, теперь впервые с 2018-го выше 70 долларов за баррель торгуется не только марка Brent но и WTI. До максимума с 2018-го подорожал и газ.

В этих условиях курс евро опустился до 88 рублей впервые с 19 марта, доллар торгуется чуть выше 72 рублей – это минимум с июля прошлого года.