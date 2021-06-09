На Украине опубликовали прослушку предполагаемых переговоров кума Путина Виктора Медведчука с Россией

На записи выложенное на Youtube человек с голосом, похожим на Медведчука общается с представителями российских властей. По данным украинских жернулистов, Медведчук мог договариваться о поставках газа и обмене военнопленными.

Сейчас Медведчук находится под домашним арестов и обвиняется в госизмене.