В предварительном голосовании «Единой России» принимали участие не менее шести силовиков, хотя это запрещено законом – таковы результаты совместного расследования сетевых изданий «Медиазона» и Scanner Project.

Авторы обнаружили в списках участников праймериз как минимум пятерых сотрудников МВД и одного — из Федеральной службы исполнения наказаний. В Чечне участвовавших в выборах силовиков было двое, по одному человеку было также в Астраханской области, Дагестане и Санкт-Петербурге.

