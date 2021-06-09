Европарламент объявит результаты голосованию окончательному утверждению COVID-сертификатов в ЕС

О том, что страны Евросоюза договорились о разработке электронных сертификатов вакцинации, ранее сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Сейчас европейские страны постепенно ослабляют ограничения по коронавирусу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя допустить, чтобы сертификаты о вакцинации против коронавируса ущемляли принцип добровольности вакцинирования и права человека.

Так министр ответил на просьбу журналистов китайских СМИ оценить перспективу введения «прививочных паспортов» и возобновления туристических обменов между Россией и Китаем, Азией и Европой.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее в интервью Эху» сказала, что в Европе немало скептиков по поводу введения так называемых «зеленых паспортов».

Российским туристам Майя Ломидзе посоветовала набраться терпения и ждать, когда наконец вся эта история закончится, и все смогут вернуться к свободному перемещению по миру.