Мосгорсуд вернется к вопросу о признании экстремистскими структур, связанных с Алексеем Навальным

Прокуратура добивается запрета деятельности Фонда борьбы с коррупцией, штабов Навального и Фонда защиты прав граждан. Надзорное ведомство считает, что за ними стоят иностранные организации, которых в России признали нежелательными.

Под прикрытием либеральных лозунгов структуры формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Конечная цель – изменение основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», отмечали ранее в ведомстве Игоря Краснова. Защита эти претензии не принимает.

Росфинмониторинг включил штабы в перечень экстремистов и террористов. А ФБК власти считают иностранным агентом. Соратники Навального объявили о роспуске сети региональных штабов.

Президент на минувшей неделе подписал закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму. Ограничения распространяться в том числе на тех, кто поддерживал такие организации материально или высказываниями в интернете.