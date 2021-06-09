Три человека погибли, восемь госпитализированы после пожара в реанимации в Рязани

Три человека погибли, восемь спасены и госпитализированы, еще 35 эвакуированы в результате пожара в реанимации в больнице имени Н. А. Семашко в Рязани. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Слаженными действами пожарных совместно с администрацией объекта эвакуированы 35 человек, 8 спасены, госпитализированы, к сожалению, 3 человека погибли», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что сильное задымление и особенности строения осложняли тушения пожара. «Тушение пожара осложняло сильное задымление на 1-м этаже, конструктивные особенности здания», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к тушению привлекались 60 человек и 19 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Пожар в больнице имени Н. А. Семашко начался ночью в среду. Загорание произошло реанимационном отделении на площади 15 кв. метров. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня . В данный момент пожар потушен. -