В Монголии сегодня пройдут президентские выборы

На высший пост претендуют три кандидата, действующего главы государства Халтмаагийна Баттулги среди них нет, так как несколько лет назад в стране прошла конституционная реформа, и теперь вместо двух четырехлетних сроков кандидат может претендовать лишь на один шестилетний. При этом Монголия является парламентской республикой, а не президентской.

Избирательная кампания стартовала 24 мая.