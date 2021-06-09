Суд в Петербурге отказался запрещать ролики в инстаграме Dolce & Gabbana из-за пропаганды гомосексуализма

В Октябрьском районном суде, таким образом, посчитали, что в иске прокуратуры есть недочеты, которые не были вовремя устранены.

Исковое заявление от прокуратуры с требованием признать запрещенным к распространению в России контентом два этих видео поступило в этот суд в мае. Позже сообщалось о возбужденном административном деле по статье «пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних» из-за этих же видео в Московской области.