По следам пожара под Пермью с четырьмя погибшими возбудили уже второе уголовное дело

Это сообщает сайт регионального управления СК. На этот раз дело завели по статье «халатность».

Пожар в многоквартирном доме в поселке Юго-Камский произошел 7 июня, на месте обнаружили трупы 67-летнего мужчины и трех детей. В тот же день было открыто дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Причины возгорания выясняются. По данным следствия, часть помещений этого дома находилась в собственности местной администрации и, по закону, обязанности по их содержанию возложены на должностных лиц. А следователи считают, что это жильцы использовали помещения не по назначению.