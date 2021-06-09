И.о. премьера Армении Пашинян предложил президенту Азербайджана Алиеву обменять армянских военнопленных на сына Ашота

Сам юноша уже выразил свое согласие стать заложником ради такой цели. Ранее к этому шагу Пашиняна активно призывал экс-президент страны Серж Саргсян.

По данным армянского МИДа, после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе в азербайджанском плену остаются около 200 армянских военнослужащих.