Сам юноша уже выразил свое согласие стать заложником ради такой цели. Ранее к этому шагу Пашиняна активно призывал экс-президент страны Серж Саргсян.
По данным армянского МИДа, после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе в азербайджанском плену остаются около 200 армянских военнослужащих.
И.о. премьера Армении Пашинян предложил президенту Азербайджана Алиеву обменять армянских военнопленных на сына Ашота
Сам юноша уже выразил свое согласие стать заложником ради такой цели. Ранее к этому шагу Пашиняна активно призывал экс-президент страны Серж Саргсян.