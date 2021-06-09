Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. Поздравляя соцработников, он вручил некоторым грамоты и подчеркнул, что за последние годы их зарплаты выросли практически втрое.
Сейчас в Москве насчитывается порядка 40 тысяч социальных работников.
Московских соцработников в честь профессионального праздника премируют на 30 тысяч рублей
Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. Поздравляя соцработников, он вручил некоторым грамоты и подчеркнул, что за последние годы их зарплаты выросли практически втрое.