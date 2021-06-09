Тверской суд Москвы отклонил иск к депутату Госдумы Оксане Пушкиной из-за ее комментария о сериале «Чики»

Ранее Пушкина резко раскритиковала называющую себя «общественной уполномоченной» по правам семьи Ольгу Баранец, которая, в свою очередь, и обрушилась с критикой на сериал. По мнению Баранец, он пропагандирует гомосексуальность и феминизм. Пушкина обвинила Баранец в некомпентентности, та потребовала миллион рублей, но суд счел ее доводы необоснованными.
2021-06-09T04:05:01+03:00
2021-06-09T04:05:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 09 июня 2021
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