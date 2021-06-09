Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляцию на приговор бывшему аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Это приговор по делу о разбитом окне в партии «Единая Россия». Ранее Головинский районный суд дал юноше 6 лет колонии. Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина в эфитре нашей радиостанции рассказывала, что рассчитывает, что срок заключения ее подзащитному будет пересмотрен.

Начало заседания в 15:00.