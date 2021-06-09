Президент США Джо Байден на год продлил экономические санкции против Белоруссии

Они были введены за нарушение прав человека еще Бушем-младшим в 2006-м и с тех пор ежегодно продлевались. Тем не менее, до президентских выборов в Белоруссии летом 2020-го и последовавшими массовыми протестами, часть санкций была заморожена.

В Минске все обвинения отрицают.

Старые санкции продлены на фоне ожидающихся новых санкций из-за ситуации с посадкой в Минске рейса Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича белорусскими властями.Также вчера выступая на заседании Европарламента в Страсбурге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что в ЕС будут учитывать поддержку Москвой Минска при выработке политики уже в отношении нее самой.