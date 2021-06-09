артины Ивана Айвазовского и Михаила Ларионова ушли в Лондоне с молотка более чем за 1 млн долларов

Созданный в 1858 году ночной пейзаж кисти прославленного мариниста реализовали за 983 тыс. фунтов (1,39 млн долларов), что практически вдвое превысило оценочную стоимость полотна.

Созданная в 1902 году Ларионовым картина «Обнаженная» ушла за 862 тыс. фунтов (1,2 млн долларов).

«Русские торги» проходят в британской столице два раза в год: в конце мая – начале июня и в конце ноября — начале декабря. Участие в них принимают также аукционные дома Christie's, MacDougall's и Bonhams.