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03:07, 09 июня 2021

артины Ивана Айвазовского и Михаила Ларионова ушли в Лондоне с молотка более чем за 1 млн долларов

Созданный в 1858 году ночной пейзаж кисти прославленного мариниста реализовали за 983 тыс. фунтов (1,39 млн долларов), что практически вдвое превысило оценочную стоимость полотна.
Созданная в 1902 году Ларионовым картина «Обнаженная» ушла за 862 тыс. фунтов (1,2 млн долларов).
«Русские торги» проходят в британской столице два раза в год: в конце мая – начале июня и в конце ноября — начале декабря. Участие в них принимают также аукционные дома Christie's, MacDougall's и Bonhams.


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