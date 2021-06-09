Об этом объявили власти города. Как рассказали в пресс-службе Смольного, с прошлой недели начался прием больных в седьмом павильоне «Ленэкспо» — здесь развернуты 705 коек. С конца недели в павильоне будут открыты еще 295 коек.
Всего в городе сейчас развернуто около 7 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.
В павильонах «Ленэкспо» в Петербурге к Чемпионату Европы по футболу развернут новые койки для больных с Covid-19
Об этом объявили власти города. Как рассказали в пресс-службе Смольного, с прошлой недели начался прием больных в седьмом павильоне «Ленэкспо» — здесь развернуты 705 коек. С конца недели в павильоне будут открыты еще 295 коек.