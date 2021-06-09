Суду в Нидерландах по делу о рейсе MH17 удалось найти 8 свидетелей, которые слышали или видели процесс запуска ракеты

Их заслушали в судебном комплексе «Схипхол». Часть свидетелей указали на направление к югу от поселка Снежное как на место, откуда полетела ракета. Другие – в сторону Первомайского.

В причастности к гибели малайзийского лайнера обвиняются трое россиян (бывшие сотрудники российских спецслужб и министерства обороны) и один гражданин Украины.