Мосгорсуд сегодня начнет рассматривать по существу иск о признании экстремистскими организациями ФБК и других

Кроме Фонда борьбы с коррупцией это штабы Алексея Навального и Фонд защиты прав граждан. Они уже признаны Минюстом иностранными агентами. Заседание пройдет в закрытом режиме – обвинение объясняет это тем, что в деле есть секретные материалы.

Если иск будет удовлетворен, всем участникам ФБК будут грозить многолетние тюремные сроки.